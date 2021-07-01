Росгосцирк пригласил детей на открытые репетиции

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

Возможность попасть за кулисы цирка теперь есть у детей по всей стране. В рамках Всероссийской программы «Цирк — детям села», организованной Росгосцирком, в филиалах компании проходят открытые репетиции.

В Тверском цирке прошла открытая репетиция с участием артистов спектакля «Шевченко-шоу». В зале собралось более 300 зрителей. Среди участников — акробаты на мачте, воздушные гимнасты, эквилибристы на тростях, а также дрессировщики голубей и морских львов. Встреча длилась полтора часа вместо запланированных сорока минут. Юных зрителей интересовало все — сколько тренируются цирковые, что едят морские львы, как приручить голубя.

Окунуться в атмосферу закулисья Рязанского цирка гости смогли еще до начала представления – на входе детей встречал иллюзионист-фокусник, который и проводил их в зрительный зал. Там ребят уже ждали артисты спектакля «Королевский цирк Гии Эрадзе» – жонглеры, акробат-эквилибрист на першах, воздушные гимнасты. Больше всего дети радовались появлению милых собак и экзотических птиц — попугаев Ара и редких розовых пеликанов.

Открытая репетиция в Тульском цирке прошла в формате дружеской встречи. На манеж в этот день вышел весь состав спектакля «Цирк зажигает огни». Канатоходцы показали трюки, всех порадовала полуторагодовалая медведица Умка, которая сыграла на дудочке.

В Екатеринбургском цирке открытая репетиция прошла 28 июня. В Тюмени мероприятие запланировано на 9 июля.

Открытые репетиции будут продолжаться и пройдут во всех филиалах Российской государственной цирковой компании до конца 2021 года. О точных датах проведения можно узнать на официальных страницах цирков.

Фото: Минкультуры РФ