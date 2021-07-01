Бандерас сыграет репортера, расследующего одно из самых громких серийных убийств в Европе

Сериал «Монстр Флоренции» разрабатывает студия Studiocanal, сообщает Deadline

Сюжет сериала будет основан на реальных событиях, о которых рассказывается в книге «Флорентийское чудовище: правдивая история» репортера Марио Специ и писателя Дугласа Престона. Они расследовали дело маньяка, убившего 14 человек с 1975 по 1985 год в провинции Италии.

Журналист и писатель обнаружили ошибки полиции при расследовании дел, связанных с убийствами молодых пар во время свиданий на природе. В какой-то момент Специ и Престон сами попали под подозрение и обвинялись в преступлениях, пишет «Культуромания».

В предстоящем сериале Бандерас сыграет Марио Специ. Кандидат на роль Дугласа Престона пока неизвестен.

Фото: Кадр из фильма «Нокаут»