Александринский театр создаст Летнюю школу национальных театров

—Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры России.

Министр культуры РФ Ольга Любимова встретилась с руководством Александринского театра. В ходе встречи стороны обсудили текущую деятельность театра и его творческие планы.

Сергей Емельянов, занявший в апреле должность директора учреждения, поделился своими впечатлениями от работы. Худрук Александринского театра Валерий Фокин рассказал о работе над постановкой спектакля «Евгений Онегин» вместе с Пекинской оперой. По его словам, китайская сторона заинтересована в сотрудничестве над данным проектом.

В 2022 году планируется открыть Летнюю школу национальных театров для обучения специалистов и повышения их квалификации. «У нас есть все возможности для этого», — сообщил худрук Александринского театра. По его словам, в планах также учредить Ассоциацию национальных театров России.

Фото: Минкультуры РФ