Мариинский театр готовится показать спектакль «Байка. Мавра. Поцелуй феи»

Постановка станет главной премьерой сезона, сообщили в театре.

Мультижанровый спектакль ставит лауреат «Золотой маски» Максим Петров, костюмы создает «амбассадор славянской эстетики в Европе» Юлдус Бахтиозина. За дирижерским пультом — маэстро Валерий Гергиев.

«Байка. Мавра. Поцелуй феи» — под таким названием Мариинский театр выпускает спектакль, составленный из сочинений Игоря Стравинского 1920-х годов. Премьеру представят на Новой сцене театра 11 и 14 июля. Проект задуман как часть Года Стравинского, объявленного Валерием Гергиевым в Мариинском театре.

Первой постановщицей всех трех сочинений в пору «Русских сезонов» Дягилева была Бронислава Нижинская. Сегодня режиссером и хореографом спектакля выступает Максим Петров — выпускник Вагановской академии, постоянный хореограф Мариинского, в этому году получивший «Золотую маску» за свою работу «Русские-тупики — II» на музыку Настасьи Хрущевой. В соавторы он пригласил титулованную театральную художницу Альону Пикалову (сценография) и художницу из мира моды, режиссера фильма «Дочь рыбака» Юлдус Бахтиозину (костюмы). Свет ставит Константин Бинкин, видеопроекции создает Сергей Рылко.

В новом спектакле объединены произведения трех жанров и двух периодов творчества композитора — «русского» и «неоклассического». «Байка» (в оригинале «Байка про лису, петуха, кота да барана») — «веселое представление с пением и музыкой». «Мавра» — опера. «Поцелуй феи» — балет. В качестве музыкального антракта постановщик использует фортепианный цикл «Пять пальцев», написанный Стравинским в один год с «Маврой». Опера-шутка по «Домику в Коломне» Пушкина на парижской премьере провалилась: европейскому слушателю и сегодня трудно считать «русский код» этого сочинения.

Поставить «Мавру», давно не исполнявшуюся в Мариинском, Максиму Петрову предложил Валерий Гергиев. Танец позволяет подчеркнуть музыкальный рельеф, сместив акцент с литературы — для Стравинского первостепенное значение имеет фонетика и ритмика текста, а не историческая стилизация. Встречным предложением хореографа стала «Байка». Чуть позже к программе добавился 45-минутный «Поцелуй феи», который в Мариинском до сих пор ставился только однажды, в пору петербургского дебюта хореографа Алексея Ратманского.

Фото: Мариинский театр