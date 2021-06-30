В Турции нашли наскальные изображения оленей из Средней Азии возрастом около 8000 лет

Типичные для других регионов мира древние наскальные изображения оленей здесь обнаружили впервые, сообщает Hurriyet Daily News.

Чтобы сохранить уникальную для страны находку, власти и археологи решили засекретить точное месторасположение рисунков. Известно лишь, что изображения были найдены на стенах горных пещер в восточной провинции Тортум Эрзурумского района.

Изображение оленей возрастом около 8000 лет является первой такой находкой в этих местах. Это единственные рисунки охрой, найденные на северо-востоке Анатолии, пояснили археологи.

Фигуры и техника росписи отличаются от других рисунков в этом регионе. Олени считаются коренными обитателями Средней Азии, поэтому их изображения на территории Анатолии до сих пор не встречались.

Образцы подобных наскальных рисунков были ранее найдены в Монголии, Кыргызстане, Узбекистане, Туркменистане, Армении и Иране. Находка важна тем, что она может изменить взгляд на историю Эрзурума. Считалось, что люди появились здесь около 7000 лет назад, но возраст рисунков отодвигает эту дату минимум на тысячу лет.

Фото: Hurriyet Daily News