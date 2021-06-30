«Бендер: Начало»: Безруков «дал Джонни Деппа», но фильму это не помогло

Кинокритик Василий Корецкий поделился своим мнением о фильме в беседе с NEWS.ru.

В числе новинок прошлой недели первая часть «Бендера» казалась экспертам самой перспективной, однако статистика говорит об обратном. В тройку лучших по сборам с 24 по 27 июня 2021 года вошли «Лука» (78,5 млн рублей), «Телохранитель жены киллера» (около 50 млн рублей) и «Круэлла» (43,5 млн рублей), в то время как «Бендер: Начало» собрал лишь 22,8 млн рублей.

Фильм является приквелом книги и классических экранизаций «12 стульев». По мнению Корецкого, сама картина и игра Безрукова напоминает некую смесь «Пиратов Карибского моря», криминальных комедий Гая Ричи и «Шерлока Холмса».

«Сергей Безруков такого Джонни Деппа здесь дает, и в принципе он забавный. Безруков как Безруков. Он в этой роли не хуже, чем во всех других его ролях. Это абсолютно его амплуа, его стиль игры. Что заявлено, то и есть на экране, — отмечает эксперт.

Однако, несмотря на топового актера и культовый образ, статистика ЕАИС показала, что в залах присутствовало в среднем четыре человека на сеанс, принеся создателям наработку в 1331 рубль. Впрочем, допускает критик, на прокат фильма негативно повлияла ситуация с коронавирусом и неожиданная для июня жара.

Фото: кадр из фильма