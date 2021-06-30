Начались съемки фантастического триллера «Свободное падение»

Картину снимают при поддержке Минкультуры России, сообщили в ведомстве.

Фантастический триллер «Свободное падение» рассказывает о космонавте, который остается один в открытом космосе. Съемки начались в Москве, на студии «Главкино».

Фильм является дебютом режиссера Олега Уразайкина, он создается при финансовой поддержке Минкультуры России и фонда «Кинопрайм».

В главной роли в картине сыграет Александр Кузнецов. Продюсером ленты стал Роман Борисевич.

«Свободное падение» — зрелищное зрительское кино, в котором используются прорывные для российского рынка технологии, прокомментировала директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светлана Максимченко.

Действие фильма происходит в недалеком будущем. После аварии на станции герой оказывается один в открытом космосе. Теперь ему предстоит за короткий срок добраться до корабля со спасительной капсулой, следуя инструкциям диспетчера.

Фото: Минкультуры РФ