Пирс Броснан назвал Тома Харди и Идриса Эльбу главными кандидатами на нового Бонда

Актер поделился своими мыслями с изданием People.

Британский актер с 1995 по 2002 годы исполнял роль английского шпиона Джеймса Бонда. Броснан назвал журналистам собственных кандидатов на роль агента 007.

По мнению актера, последний исполнитель роли Бонда Дэниел Крэйг справился со своей задачей великолепно. «Может уйти с высоко поднятой головой, расправив плечи. Он оставил в истории франшизы неизгладимый след», — считает Броснан.

Броснан признался, что не знает того, кто займет место Джеймса Бонда после Крэйга. По его мнению, на эту роль больше всего подходят Идрис Эльба и Том Харди, пишет «Культуромания».

«На ум приходит Идрис Эльба, в нем столько мощи и напряжения. Он мог бы быть великолепным. Еще я бы выделил Тома Харди, он может быть брутальным и одновременно обаятельным, как мальчишка. Вернее, они оба это могут», — поделился Броснан.

Фото: кадр из фильма «Умри, но не сейчас»