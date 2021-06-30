В России появится спецпрограмма популяризации культурных мероприятий среди молодежи

Об этом сообщили в Министерстве культуры России.

Всероссийская инициатива «Пушкинская карта», о которой было объявлено президентом России в ходе «Прямой линии», позволит вовлечь в программу молодых ребят в возрасте от 14 до 22 лет и будет направлена на популяризацию культурных мероприятий по всей стране.

Предполагается, что каждому участнику программы будет подарена Пушкинская карта номиналом 5 тыс. рублей на календарный год (в пилотном 2021 году эта сумма составит 3 тыс. рублей), которую можно потратить на билеты в федеральные, региональные и даже частные учреждения культуры.

«Сегодня мы видим, как афиша культурных мероприятий пополняется все новым качественным контентом, востребованным у молодежи. «Пушкинская карта» даёт возможность посетить эти события. Новый финансовый инструмент привлечет внимание еще большего количества молодых ребят в возрасте от 14 до 22 лет к интересным проектам наших учреждений и станет прекрасной возможностью приобщиться к богатому культурному наследию нашей страны. Кроме того, новая инициатива станет не только еще одной мерой поддержки для всех типов учреждений культуры в этот непростой период, но и большим вызовом в их работе», — отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Приобрести билеты можно будет в удобном электронном приложении, где также будет размещена афиша событий, специальные акции и интерактивные проекты. Дополнительно весь репертуар и планы выставок учреждений культуры будут размещен на портале PRO.Культура.рф.

Программа позволит увидеть лучшие образцы отечественной и зарубежной классики в области музыкального, театрального и изобразительного искусства, мероприятия, созданные на основе традиционной народной культуры. Уже в этом году к участию в программе планируется привлечь более 1 млн молодых ребят, купивших не менее одного билета.

Фото: Минкультуры РФ