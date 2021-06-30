Путин рассказал о «Пушкинской карте» для молодежи

Президент России Владимир Путин сообщил о новой программе во время ежегодной «Прямой линии».

Проект уже несколько месяцев обсуждается с правительством, отметил президент. «Имеется в виду предоставить возможность и финансовые средства — небольшие, скромные, тем не менее существенные для того, чтобы решать эту задачу — молодым людям от 14 до 22 лет», — пояснил Путин.

Картой можно будет воспользоваться уже с сентября — декабря текущего года, а также в следующем году, отметил президент. На карту будет перечислено на четыре месяца 3 тысячи рублей, сообщил Путин.

Молодые люди смогут по этой карте посетить концертные залы, музеи и другие культурные учреждения, в том числе Большой театр. «Очень рассчитываю на то, что молодые люди воспользуются этой новой возможностью и смогут посещать не только свои региональные, но и общероссийские учреждения культуры», — заметил президент.