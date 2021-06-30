Букмекеры назвали новым Бондом героя сериала «Бриджертоны» Реге-Жана Пейджа

Такие данные приводит издание Daily Express.

25-й фильм саги о суперагенте Джеймсе Бонде должен выйти на экраны осенью 2021 года. Премьеру фильма пришлось отложить из-за коронавируса.

Картина «Не время умирать» станет для Дэниэла Крэйга последней ролью британского шпиона. На смену ему прочат нескольких звезд мирового кино. Свою версию выдвинули букмекеры, опрошенные изданием.

На данный момент фаворитом гонки является британский актер Реге-Жан Пейдж, известный зрителям по сериалу «Бриджертоны». Пейдж обошел своего более именитого коллегу — Тома Харди, возглавлявшего список несколько месяцев назад.

Букмекеры считают, что Реге-Жан Пейдж показал себя в сериале «Бриджертоны», в том числе и в откровенных сценах, во-вторых, он является не-белым британцем, что сейчас востребовано в мире западного кинематографа.

В числе его конкурентов значатся Джеймс Нортон (сериал «МакМафия») и Люк Эванс («Хоббит»). Не списывают со счетов также Идриса Эльбу, которому прочили роль в шпионской саге еще в 2019 году.

Фото: кадр из сериала «Для людей»