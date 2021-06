Племянница Джулии Робертс попала в кадры американского ремейка «Иронии судьбы»

Тридцатилетняя племянница Джулии Робертс Эмма Робертс играет американскую версию Нади Шевелевой. На ее фанатских аккаунтах в соцсетях распространяются кадры, где она общается с американским Женей, роль которого исполняет 29-летний Томас Манн («Конг: Остров черепа» и «Фарго»).

???? Emma Roberts on the set of 'About Fate' in Boston (June 28, 2021) #EmmaRoberts pic.twitter.com/K31sqlYF3D