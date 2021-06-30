Племянница Джулии Робертс попала в кадры американского ремейка «Иронии судьбы»

Съемки фильма About Fate проходят в Бостоне, сообщает «Российская газета».

Тридцатилетняя племянница Джулии Робертс Эмма Робертс играет американскую версию Нади Шевелевой. На ее фанатских аккаунтах в соцсетях распространяются кадры, где она общается с американским Женей, роль которого исполняет 29-летний Томас Манн («Конг: Остров черепа» и «Фарго»).

???? Emma Roberts on the set of 'About Fate' in Boston (June 28, 2021) #EmmaRoberts pic.twitter.com/K31sqlYF3D — Emma Roberts Fansite (@emmarobertsorg_) June 29, 2021

В роли американского Ипполита выступает 36-летний актер и каскадер с китайскими корнями Льюис Тан («Мортал Комбат» и «Железный кулак»).

Подруг Марго изобразят актриса Анна Аркана и Мэделин Гроббелар Петш из ЮАР (Шерил из «Ривердэйла»).

Фото: кадр из х/ф «Нерв»