Выставка «НЭП: хлеба и зрелищ!» в Петербурге расскажет об истории петроградского театра

Об этом рассказали в пресс-службе Музея театрального и музыкального искусства.

Выставка, которая открывается в среду в музее, посвящена 100-летию новой экономической политики. Проект фокусируется на самых малоизученных страницах истории петроградского-ленинградского театра 1920-1930-х годов.

«Легкие жанры, частные театры и эстрадные антрепризы имели сногсшибательный успех и у нэпманов, и у пролетариев. Уставшие от ужасов Гражданской войны люди жаждали развлечений и простых радостей жизни, а предприимчивые деятели культуры шли навстречу новому зрителю», — рассказали в пресс-службе музея.

Несерьезная культура в советскую эпоху презиралась и замалчивалась, поэтому до сих пор почти не изучена. В ходе работы над выставкой и каталогом кураторы атрибутировали огромное количество документов, фотографий и изобразительного материала.

Выставка представит большой пласт театрально-музыкальных явлений, повлиявших на всю современную массовую культуру. Большая часть экспонатов будет представлена широкой публике впервые.

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