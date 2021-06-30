Любимовой рассказали о поисках исчезнувших на Камчатке европейских военных

Министр встретилась с президентом Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьером Малиновским, сообщили в Минкультуры России.

В ходе встречи Малиновский рассказал Любимовой о текущей деятельности и будущих проектах организации.

На днях в Музее Отечественной войны 1812 года (Государственный исторический музей) прошла церемония перекладывания в гроб останков соратника императора Наполеона, генерала Шарля Этьена Гюдена, найденных ранее в ходе археологической экспедиции в Смоленске. После церемонии гроб был опломбирован консульской печатью в посольстве Франции в Москве, а 13 июля состоится репатриация останков на родину генерала.

Долгое время место захоронения Гюдена считалось утраченным. Однако благодаря раскопкам ученым удалось обнаружить его могилу, и теперь в результате длительных переговоров генерал вернется во Францию.

Президент Фонда рассказал также о планах отправиться в сентябре с экспедицией на Камчатку в поисках трех исторических личностей – английского адмирала Дэвида Пауэлла Прайса и французских лейтенантов Бурассе и Лефевра, исчезнувших на Камчатке в 1854 году после битвы с русскими войсками в Петропавловске. Подготовка проекта уже стартовала.

Также запланированы раскопки в рамках проекта «Ленинград-2021», который пройдет в октябре и будет посвящен теме блокады Ленинграда.

Фото: Минкультуры РФ