VR-фильм о музее «Кижи» победил на 24-м Шанхайском международном кинофестивале

Об этом сообщает пресс служба Минкультуры России.

29 июня в Музейно-выставочном комплексе Тульского кремля при участии статс-секретаря – замминистра культуры РФ Аллы Маниловой прошли проектно-аналитические и презентационные мероприятия в рамках Всероссийского проекта «Музейные маршруты России», на которых обсуждаются механизмы продвижения музеев Центрального федерального округа. Одним из удачных примеров продвижения стал фильм студии Airpiano, посвященный острову Кижи.

«Фильм о музее «Кижи», снятый в 2020 году с нашим партнером Airpano, стал победителем XXI Международного кинофестиваля в Шанхае в 2021 году в номинации VR. Это наша гордость», – рассказала директор Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника «Кижи» Елена Богданова.

Манилова обратила внимание, что крайне важно уметь делать правильные мотивационные и информационные ролики, и «Кижи» – один из первых, кто это понял и успешно создал такие материалы.

Шанхайский международный кинофестиваль – крупнейший кинофестиваль Китая. Первый фестиваль прошёл в октябре 1993 года, на нём демонстрировалось 167 фильмов из 33 стран, его посетило 300 тысяч зрителей, среди членов жюри были Карен Шахназаров и Оливер Стоун.

Посмотреть фильм о «Кижи» можно по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=WelID9QlD_M

Фото: кадр из фильма