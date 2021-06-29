На дне моря у берегов Хорватии нашли поселение каменного века возрастом 6500 лет

Находку сделал профессор Задарского университета археолог Мате Парица, сообщает Reuters.

В ходе изучения спутниковых снимков побережья Хорватии ученый обратил внимание на странные объекты, при ближайшем рассмотрении оказавшиеся остатками неизвестного древнего поселения. Сделанные спутником снимки находятся в открытом доступе.

Внимание Парицы привлек обширный мелководный участок на дне моря у восточного берега острова Корчула, расположенного у побережья Хорватии. Специалист решил лично осмотреть этот участок вместе с коллегой.

В результате археологи пришли к выводу, что на дне моря расположены остатки поселения эпохи неолита. По предварительным оценкам, оно существовало около 4500 года до нашей эры.

Кроме того, ученые выяснили, что поселение было основано на небольшом участке, соединенном с главным островом узкой полоской суши.

В ходе погружения под воду археологи нашли остатки окружавших поселение каменных стен, инструменты и другие предметы, керамические изделия и кремневые ножи.

«На данный момент ничего не известно о подобной находке где-либо еще и о том, что неолитическое поселение было построено на островке, соединенном с более крупным островом узкой полосой земли», — говорит хранитель археологической коллекции в городском музее Корчулы Марта Калебота. По ее словам, место найденного поселения было очень необычным.

Фото: reuters.com