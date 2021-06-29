Певцов решил спросить у Путина правду о вакцинах и пенсионной реформе

Актер поделился в Instagram вопросами, которые хотел бы задать президенту России в ходе прямой линии 30 июня.

Артист заявил, что собирается задать российскому лидеру вопросы, касающиеся обязательной вакцинации и повышения пенсионного возраста. «Вакцинация — она добровольная или «добровольная»? И почему государство так вяло реагирует на «информацию» о вакцинах, которая уже больше года будоражит интернет-пространство и умы граждан России?» — написал актер.

Кроме того, Певцов призвал власти не заставлять, а убеждать народ. «Что это за прививки? Расскажите об этом! Если вы хотите, чтобы 70% населения было привито, то те, кто занимается информацией и доставкой ее до населения, должны сделать так, чтобы она была везде и повсюду. Мне кажется, это будет полезнее для всех нас», — подчеркнул актер.

По мнению Певцова, пенсионная реформа привела к негативным последствиям. Артист собирается призвать президента отменить закон о повышении пенсионного возраста.

«Чтобы снизить уровень безработицы, и работа после пенсии стала бы добровольной. Чтобы те, кто уже не хочет работать, успевали помочь детям поднять внуков, чтобы не рвалась связь поколений», — подчеркнул артист.

Фото: кадр из сериала «Бандитский Петербург»