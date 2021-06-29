Мадс Миккельсен пожелал обсудить с Джонни Деппом продолжение «Фантастических тварей»

Актер поделился своими мыслями с The Sunday Times.

Мадс Миккельсен не стал критиковать решение Warner Bros отказаться от Джонни Деппа после скандала, который инициировала его жена, однако усомнился в верности такого решения. По словам актера, он хотел бы встретиться с Джонни Деппом, хотя они не настолько близки.

Миккельсен отметил, что не считает нужным копировать игру Джонни Деппа в «Фантастических тварях». При этом он восхищается голливудским актером, признался датчанин. По его словам, Джонни Депп был его кумиром с самой юности.

После ухода Деппа из проекта режиссер трилогии «Фантастические твари» Дэвид Йейтс предложил на роль Грин-де-Вальда Мадса Миккельсена. Из-за дополнительных съемок выход картины был перенесен на 15 июля 2022 года.