Умерший от коронавируса клипмейкер Вадим Шатров не мог заразить певицу МакSим

Режиссер не виделся с исполнительницей с февраля, выяснило ФАН.

О смерти Вадима Шатрова, работавшего с МакSим (Марина Максимова), сообщила его жена Жанна Карабалаева, также страдающая пневмонией вследствие инфекции COVID-19. По ее словам, к моменту смерти у него было поражено 55% легких.

В феврале Шатров встречался с Максимовой для обсуждения съемок клипа. После этого они не встречались, выяснили журналисты издания.

Лишь 11 июня исполнительница хита «Знаешь ли ты» написала в своем Instagram, что почувствовала признаки простуды. Вскоре у нее поднялась температура, однако тесты на коронавирус показывали отрицательный результат.

Состояние певицы ухудшалось, вскоре ее госпитализировали с пневмонией и ввели в медикаментозную кому, подключив к аппарату искусственной вентиляции легких.





Фото: кадр из видеоклипа МакSим «Другая реальность»