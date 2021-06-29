В Москве пройдет спецпоказ фильма Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля»

Показ проведет кинотеатр «Художественный» совместно с музеем транспорта Москвы 8 июля, сообщили в пресс-службе кинотеатра.

Картину представит зрителям директор музея Оксана Бондаренко в 19:00 в большом зале кинотеатра «Художественный». Легендарному кинофильму исполняется 55 лет, отметили в кинотеатре.

Фильм замечателен не только захватывающим сюжетом и прекрасной игрой актеров, но и тем, что это наглядная энциклопедия автомобилей СССР 1960-х годов, подчеркивается в сообщении.

Почти в каждом кадре и на каждой улице Москвы в фильме зритель видит «Волги»: они в главных ролях, на заднем плане, подрабатывают статистами, выполняют невиданные до того момента трюки в советском кино, отметили в кинотеатре.

«Ведь ГАЗ-21 на тот момент — самая главная и самая желанная машина любого советского человека. А еще милицейские мотоциклы, грузовики Минского автозавода, спешащие на стройки новых кварталов — все они так или иначе получили роли в этом кино, став свидетелями эпохи и хранителями истории города. «Берегись автомобиля», как и любой кинофильм, не был бы возможен без этого удивительного городского контекста, исследованием которого как раз занимается наш музей. Кстати, часть моделей транспортных средств из фильма будет представлена и в нашей постоянной экспозиции в гараже Мельникова в 2023 году», — сказала директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Фото: кадр из фильма