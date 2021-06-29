Режиссер клипов MакSим и «Сплин» Вадим Шатров умер в 42 года от последствий коронавируса

О смерти клипмейкера сообщила его супруга Жанна Карабалаева на своей странице в Facebook.

«Сегодня под утро умер мой муж Вадим. Поражение легких — 55%», — написала вдова. По ее словам, перед этим у Шатрова была диагностирована инфекция коронавируса.

22 июня режиссер сообщил подписчикам о своей госпитализации. 23 июня он писал в своем аккаунте соцсети, что чувствует себя очень плохо и вынужден дышать через кислородную маску. «Сижу, плачу, благодарю Бога за жизнь. Такую прекрасную и невероятную», — писал Шатров.

Шатров стал известным благодаря своим работам в музыкальном видео, фото и оформлении музыкальных дисков. В числе его клиентов были MакSим, Дима Билан, Алсу, Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, а также группы «Animal ДжаZ», «Сплин», «Браво», «Мельница», Дельфин, Noize MC и другие.