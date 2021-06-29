Отреставрированная лента «Кин-дза-дза!» выйдет в повторный прокат к 35-летию фильма

29.06.2021
Культовый фильм выведет в повторный прокат дистрибьюторская компания «Арткино» при поддержке киноконцерна «Мосфильм». Картина прошла полную цифровую реставрацию изображения и звука, рассказали в пресс-службе.
Зрителей ожидают дополнительные материалы с рассказом об истории создания фильма. Премьерный показ отреставрированной картины состоится 30 июня, участие в обсуждении примут вдова режиссера Галина Данелия и сорежиссер анимационной ленты Данелии "Ку! Кин-дза-дза" Татьяна Ильина.
Дискуссию будет вести президент Всероссийского фестиваля «Арткино» режиссер Сергей Тютин, который представит и новый документальный фильм «Как создавался шедевр», рассказывающий о съемках трагикомедии.
Фильм вышел на экраны в 1986 году. По сюжету герои оказываются на планете Плюк, жители которой внешне похожи на людей и умеют читать мысли. Роли в картине сыграли Юрий Яковлев, Евгений Леонов, Станислав Любшин, Леван Габриадзе и другие артисты.
Фото: кадр из фильма