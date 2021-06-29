Режиссер Александр Воропаев умер в 80 лет

29.06.2021
«На 81-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового и документального кино Воропаева Александра Алексеевича», — говорится в сообщении.
Александр Воропаев родился в 1941 году. В 1969-м окончил операторский факультет ВГИКа, в 1972-м — режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров.
Стал режиссером-постановщиком фильмов «На краю бездны», «Лучшая дорога нашей жизни», «Место под солнцем», «Василиса Мелентьева», «Не забудь оглянуться», «Клан».
Также работал над документальными кинокартинами «Страна аланов», «Святого Георгия слово».
Фото: Александр Воропаев на съемках фильма «Дети» (1970)/kino-teatr.ru