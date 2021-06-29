IPChain вошла в государственную систему оборота и защиты творческих прав

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подписал указ о создании общественно-государственной организации «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности» (далее Российский центр). В функции центра будет входить сопровождение подключения к инфраструктуре IPChain корпоративных и публичных сервисов и платформ, принадлежащих частным компаниям и компаниям с государственным участием. В число учредителей Российского центра войдет Минцифры, а его имущество будет сформировано за счет взноса второго учредителя — Ассоциации IPChain.

В качестве оператора инфраструктуры IPChain Российский центр будет обеспечивать безопасное функционирование созданной инфраструктуры и развитие сервисов для ученых и инженеров, музыкантов и кинопроизводителей, рекламных и архитектурных бюро — для всех областей творческой, научно-технической деятельности, где защита интеллектуальной собственности жизненно необходима.

Руководитель Ассоциации IPChain Андрей Кричевский отметил, что решение президента РФ знаменует собой переход российского рынка интеллектуальных прав на качественно новый уровень: «Указ означает, что единственная на территории ЕАЭС блокчейн-инфраструктура гражданского оборота интеллектуальных прав перешла из статуса частной инициативы участников рынка в ранг общественно-государственного платформенного решения. Это дает нашей стране серьезное преимущество в технологической гонке», — подчеркнул он.

В Координационный совет Российского центра войдут представители Министерства цифрового развития РФ, Министерства культуры РФ и других заинтересованных органов власти, ведомств, общественных объединений.

Андрей Кричевский пояснил, что Ассоциация IPChain передаст создаваемой общественно-государственной организации нематериальные активы, составляющие программный комплекс сети и права на бренд, и продолжит свою деятельность в качестве одного из учредителей Российского центра.

Российскому центру предстоит разработать единые подходы к обмену информацией об интеллектуальной собственности. Среди других приоритетных направлений работы — поддержка высокотехнологичного экспорта, расширение возможностей охраны и защиты интеллектуальных прав на российскую креативную продукцию, а также просвещение в сфере интеллектуальной собственности.

Российский центр получит право готовить и представлять в органы власти предложения по регулированию вопросов функционирования ИТ-инфраструктуры в сфере IP, организации предоставления и реализации государственных услуг и функций при обороте прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе в научно-технической сфере.

Общественно-сетевая инфраструктура IPChain, которая переходит под контроль новой организации, была создана в 2017 году по инициативе более чем 30 игроков сферы IP, среди которых были государственные структуры, такие как Суд по интеллектуальным правам, Роспатент и Росстандарт, госкорпорация «Роскосмос», все институты развития от РВК до ВЭБ-Инноваций и фонда «Сколково». Промежуточные итоги деятельности по развитию сети IPChain были рассмотрены рабочей группой АНО «Цифровая экономика» в конце 2018 года и рекомендованы всем компаниям, являющимся участниками национальной программы. На сегодня в сети зафиксировано более 5 млн транзакций с самыми разными результатами творческой, научно-технической деятельности. С учетом количества узлов — участников сети, IPChain является одной из крупнейших мировых корпоративных блокчейн-сетей.