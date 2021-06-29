Историки СПбГУ готовы помочь россиянам искать информацию в архивах

Об этом сообщила пресс-служба СПбГУ.

25 июня в Санкт-Петербургском государственном университете состоялось открытие Архивного центра — новой структуры, позволяющей студентам СПбГУ проходить практику в архивах и работать с реальными заказчиками: гражданами и общественными организациями. Под руководством опытных преподавателей молодые историки смогут, например, оказывать консультационные услуги по поиску информации о родственниках в архивах Российской Федерации.

Архивный центр станет четырнадцатой клиникой СПбГУ — площадкой, где студенты получают опыт реальной работы, благодаря чему работодатели — партнеры СПбГУ могут найти для себя лучшие кадры: молодых специалистов, обладающих всеми необходимыми компетенциями.

СПбГУ стал первым университетом России, который внедрил в процесс обучения модель клинических практик: первая Юридическая клиника заработала в 1998 году. Сегодня в Университете также существуют Психологическая клиника, Центр финансовой грамотности, Социологическая клиника прикладных исследований и другие.

В Архивный центр смогут обратиться как граждане, так и представители общественных организаций и государственных учреждений за помощью в проведении поиска в архивах интересующей их информации (генеалогия, справки о населенных пунктах, справки о предприятиях и учреждениях), а студенты смогут отработать практические навыки архивного поиска. Кроме того, на базе Архивного центра планируется разработка учебно-методических комплексов по архивному делу, организация семинаров, мастер-классов, круглых столов и конференций.

«Человек на протяжении своей жизни неизбежно сталкивается с необходимостью обращаться к архивам, но не всегда может понять, куда именно стоит адресовать конкретный вопрос. Студенты университета, которые обучаются по программам исторического профиля, обладают всеми необходимыми навыками работы с различными архивными документами и поэтому могут оказать содействие в таких вопросах. Естественно, под руководством опытных преподавателей», — объясняет кандидат исторических наук доцент кафедры исторического регионоведения СПбГУ, руководитель Архивного центра СПбГУ Николай Штыков.



