Минкультуры РФ объединило четыре институции в центр компетенций реставрационной отрасли

Об этом министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила в интервью изданию «Фонтанка».

Центр должен решить проблему нехватки специалистов по реставрации, пояснила министр.

Отрасль реставрации много лет находилась в тяжелейшем состоянии, все вопросы не решить в одночасье, отметила Любимова. «Самая главная проблема — кадровая. У нас домонгольских фресок больше, чем специалистов по ним. Чтобы двигаться вперед, развивать отрасль, мы приняли решение объединить ресурсы наших подведомственных учреждений и создали центр компетенций реставрационной отрасли», — сказала министр.

В центр были включены Межобластное научно-реставрационное художественное управление, объединяющее более 600 реставраторов, Центральные научно-реставрационные проектные мастерские, обладающие самым большим архивом проектной документации по объектам реставрации, музей «Кижи», где успешно работает учебно-методический центр по деревянному зодчеству с лучшими на сегодня специалистами в этой области, и Росгосэкспертиза, ведущая вопросы ценообразования и методического сопровождения, отметила Любимова.

Центр компетенций будет заниматься подготовкой квалифицированных кадров, аттестацией специалистов, лицензированием организаций, нормативным регулированием и другими вопросами, пояснила министр.