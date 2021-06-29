Новым гендиректором музейно-выставочного центра «РОСИЗО» назначена Ольга Галактионова

Соответствующее решение принято Минкультуры России, сообщила пресс-служба ведомства.

Ольга Галактионова окончила ГИТИС. Имеет опыт работы на телевидении в ряде крупных телеканалов и проектов, являлась организатором различных мероприятий, от выставок до театральных фестивалей и отдельных постановок.

В частности, при ее участии были реализованы такие выставочные и театральные проекты, как «Год Театра. Занавес!», «Играем вместе», «Записки сумасшедшего», «Мы, нижеподписавшиеся», «Комедия о смысле жизни» и многие другие. С 2009 года она работала генеральным директором кинокомпании «Галактика».

Татьяна Волосатова, занимавшая до сегодняшнего дня две должности — генерального директора «РОСИЗО» и по совместительству директора филиала Государственной Третьяковской галереи в городе Калининград, остается на второй должности. Это позволит ей сконцентрироваться на реализации создания музея в рамках культурного-образовательного комплекса и подготовить актуальную площадку для будущих масштабных выставочных и просветительских проектов филиала, говорится в сообщении.