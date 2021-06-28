Федерация креативных индустрий представила фирменный стиль

Презентация нового стиля ФКИ прошла 22 июня при поддержке Skillbox и АБКР, сообщили в федерации.

Айдентика отражает объединение различных сфер творческого бизнеса вокруг общей цели – развитие нового устойчивого сегмента экономики, говорится в пресс-релизе.

«На сегодняшний день Федерация креативных индустрий — это самое крупное в стране объединение творческих союзов и бизнеса: на одной площадке удалось не только собрать представителей столь не похожих друг на друга отраслей, но и определить с ними общие точки развития. Поэтому для нашей организации необходимо было создать фирменный стиль, который олицетворяет единство непохожих и рынок креативных индустрий как целое. В этом нам помогла российская независимая студия Non-Objective Works», — заявил генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов.

«Фигурная скобка – это ключевой элемент, который формирует образ ФКИ. Она не просто объединяет равнозначные креативные индустрии, а выступает центром их притяжения. Поэтому элемент вписан в букву «К» аббревиатуры, что акцентирует связь Федерации с единой и разнообразной сферой креативных индустрий», — говорится в сообщении.

«Говоря об айдентике, мы старались придумать такую подвижную дизайн-систему, которая смогла бы одинаково хорошо себя показать при решении всех задач, связанных с оформлением, как, например: мероприятий, наружной рекламы или социальных сетей. Фигурная скобка является не только идеальной метафорой деятельности ФКИ, но и удобным элементом брендинга: больше не придется подгружать логотип или устанавливать шрифты», — приводит пресс-служба слова арт-директоров Non-Objective Works Артема Матюшкина и Романа Белякова.

В логотипе использованы буквы, отрисованные специально для Федерации креативных индустрий. Наборный шрифт, который используется во всех остальных случаях – Loos, был сделан дизайнерами русской шрифтовой студии CSTM Fonts: Ильей Рудерманом, Юрием Остроменцким и Дарьей Зоркиной.

Шрифт Loos был выбран потому, что он является достаточно строгим и убедительным, при этом он не консервативный и обладает своим характером и харизмой.

Все цвета фирменного стиля ФКИ насыщенные, ярче стал и оттенок логотипа. Цветовая палитра привносит больше энергии и разнообразия во внешний вид Федерации. Кроме того, был добавлен красный цвет, который позволяет расставлять акценты и подчеркивать основную мысль ключевых сообщений.

В основе графики лежит логика слоев и линий. Она рождается из большого перечня креативных индустрий, которые можно представить в виде единой структуры. Каждый отдельный слой может иметь собственную форму, но, самое главное, он может быть, как самодостаточен, так и зависим от другого элемента.

Студия Skillbox впервые выступила дискуссионной площадкой, где 12 представителей дизайн-студий, фрилансеров и студенческое сообщество высказались по поводу нового фирменного стиля. В тесной связке с экспертами родились идеи по дальнейшей трансформации айдентики.

Анна Луканина, управляющий партнер Depot branding agency, президент АБКР, считает, что если задача была сделать строгий дизайн, то она достигнута. «Скобка – это знак объединения, синий цвет – самый стабильный, который только может быть. Я бы охарактеризовала этот стиль как осторожный, он очень safe choice. Мы же говорим о креативных индустриях, а вот именно креатива мне здесь и не хватило. Мне показалось, что нет некоего уникального элемента, который бы характеризовал и выделял Федерацию. Хотя в целом все очень осторожно, стабильно и государственно. Поэтому я бы добавила еще определенный фрэйм, то есть конструкцию, которую можно дальше развивать и наполнять», — полагает она.

По словам Григория Хромова, арт-директора брендингового агентства ХРОМ, члена АБКР, текущий фирменный стиль — утилитарный и функциональный. «Форма следует за содержанием. Ничего лишнего. Простота и аутентичность. Продает экспертизу. Возможно стоит в будущем добавить цвета для большего акцента на креативность», — считает он.

Сейчас сайт Федерации уже работает с новым фирменным стилем.

«Нам потребуется доработка фирстиля Федерации. Для этой задачи мы планирует искать нового партнера в рамках открытого тендера, который запустится этим летом при участии Ассоциации брендинговых компаний России», – резюмировал генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов.

Ранее Федерация креативных индустрий определила основные направления работы до 2026 года. Организация сфокусируется на исследованиях и прогнозировании, человеческом капитале, инфраструктуре креативного предпринимательства, региональных экосистемах, взаимодействии с государством, инвестициях в креативные индустрии, популяризации креативного предпринимательства.

Соответствующие семь комитетов с локальными кураторами были выделены в составе организации. Каждый комитет будет диагностировать проблемы и реагировать на запросы креативных предпринимателей не только в мегаполисах, но и в малых городах России.