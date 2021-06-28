В московском «Царицыно» пройдет Триеннале текстильного искусства и современного гобелена

Мероприятие будет идти с 8 июля 2021 года по 10 марта 2022 года, сообщили в музее-заповеднике.

Триеннале текстильного искусства и современного гобелена является самым масштабным в России конкурсом работ, выполненных в технике ручного ткачества. Триеннале пройдет в музее-заповеднике «Царицыно» уже в четвертый раз.

Для «Царицыно» Триеннале текстильного искусства — один из главных выставочных проектов. В этом году ему исполняется ровно 10 лет, отметили в музее.

Нынешняя Триеннале представляет собой уже не только выставку достижений ткацкого искусства, а междисциплинарный проект, в котором принимают участие как художники, работающие в традиционных техниках, так и авторы, чьи работы тоже вытканы вручную, но из материалов, текстилем не являющихся — из алюминия, пластика, неоновых трубок и многого другого.

Часть экспозиции Триеннале этого года будет располагаться под открытым небом — в царицынском пейзажном парке. Для музея это еще один смелый шаг — парк становится новым выставочным пространством.

«Во всем мире текстильное искусство занимает заметное место. В аэропортах, торговых центрах, театрах — везде можно встретить текстильные арт-объекты. На время Триеннале мы планируем создать в «Царицыно» территорию экспериментов, где художники смогут попробовать себя в разных форматах — например, в ландшафтном дизайне», — считает генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина.

К Триеннале подготовлена большая параллельная программа, часть событий которой адресована профессионалам, но большинство мероприятий — лекций, мастер-классов, творческих встреч, кураторских и авторских экскурсий — будут интересны абсолютно всем посетителям «Царицыно». Расписание всех событий будет опубликовано в первые дни работы Триеннале на сайте музея и в социальных сетях.

В рамках Триеннале в музее традиционно будет работать выставка-сателлит — персональная экспозиция «Эволюция взгляда» латвийской художницы Эдит Паулс-Вигнере, младшей сестры композитора Раймонда Паулса, участницы «новой» текстильной волны 1960-1970 годов. В сувенирном магазине можно будет найти наборы для творчества, разработанные художниками из «Текстильной лаборатории», — 11 уникальных рамок для эксперимента с ткачеством.

Фото: ГМЗ «Царицыно»