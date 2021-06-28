Выставка «Споры» откроется в галерее ILONA-K artspace

Экспозиция откроется в двух пространствах — на 2-м и 40-м этажах башни Mercury в Москва-Сити, сообщили в галерее.

Как говорится в пресс-релизе галереи, проект разворачивается в формате «многосмыслового диспута», построенного на возможности различного толкования отдельно взятого слова и на разнообразии мировосприятия, преображающегося в зависимости от вектора удаления от точки отсчета, выбранной самим художником.

Этой точкой становится значение слова «споры», которое может относиться к группе таких общих понятий, как «дискуссия» или «противоречие», а с другой стороны, обозначает конкретный биологический механизм, предназначенный для продолжения жизненного цикла растений и грибов.

«Отталкиваясь от двух противоположных по своей сути значений, Андрей Филиппов и Паруйр Давтян вступают в диалог, постепенно превращающийся в полемику о принципах утопии, политики и искусства, а заодно и в бесконечную игру с ассоциациями и смыслами, общепринятую в практике московских концептуалистов», — рассказали организаторы.

В проекте Андрея Филиппова, который разместится на 2-м этаже Mercury Tower, идея дуализма находит свое идеальное воплощение в облике двуглавого орла. Его оппонент Паруйр Давтян, придерживающийся аналитической ветви московского концептуализма, в свою очередь развивает «биологическое» направление, которое раскрывается в его серии гибридных объектов-коллажей, позволяющих экспериментировать не только с различными техниками, но и со смысловым содержанием.

Фото предоставлено организаторами