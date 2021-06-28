Вокруг древнего сакрального центра в Турции нашли «пирамиды» возрастом около 12 тыс. лет

Открытие сделали в ходе раскопок на территории юго-восточной провинции Шанлыурфа, сообщает Daily Sabah.

Ученые обнаружили 11 ранее неизвестных холмов искусственного происхождения, окружающих древний сакральный комплекс Гебекли-Тепе. Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой назвал найденные структуры «пирамидами юго-востока Турции».

Структуры буквально окружают кольцом памятник Гебекли-Тепе на расстоянии до 100 километров.

Отныне весь этот регион будет называться «12 тепе», что значит «12 холмов». Изучение самих структур ученые обещают представить в сентябре текущего года.

Многие ученые считают Гебекли-Тепе древнейшим городом на планете, так как его возраст оценивается не менее чем в 12 тысяч лет. Здесь находился крупнейший доисторический храмовый комплекс, расположенный под открытым небом. Один из его храмов был официально признан древнейшим на Земле.

Во время раскопок здесь также были найдены различные артефакты возрастом около 12 тысяч лет, в том числе антропоморфные статуэтки высотой около 60 сантиметров. Ученые допускают, что найденные рукотворные холмы могут иметь с этим поселением историческую связь.

Фото: Reuters