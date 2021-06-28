Основатель шоу-группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов умер в 76 лет от коронавируса

28.06.2021

О смерти заслуженного артиста России сообщила ТАСС пресс-секретарь группы Вера Воронина.

Из-за инфекции СOVID-19 у Мамиконова началась мерцательная аритмия, сердце перестало выдерживать нагрузки, пояснила пресс-секретарь. Его доставили в больницу 11 июня, а сегодня, 28 июня, он скончался, рассказала Воронина.

Георгий Мамиконов родился 25 марта 1945 года в Москве. Окончил Московское музыкальное училище им. Октябрьской революции (ныне Институт им. Шнитке), начав петь в вокальном ансамбле дирижерско-хорового факультета.

С 1971 года работал в «Москонцерте», в 1973-1978 годах участвовал в ВИА «Верные друзья». В 1985 году создал группу «Сюрприз», в 1988 году ставшую шоу-группой «Доктор Ватсон».

Был до последних дней бессменным руководителем, солистом и организатором коллектива.


Фото: BazinVladimir - собственная работа, CC BY-SA 4.0, Ссылка