Основатель шоу-группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов умер в 76 лет от коронавируса

28.06.2021
Из-за инфекции СOVID-19 у Мамиконова началась мерцательная аритмия, сердце перестало выдерживать нагрузки, пояснила пресс-секретарь. Его доставили в больницу 11 июня, а сегодня, 28 июня, он скончался, рассказала Воронина.
Георгий Мамиконов родился 25 марта 1945 года в Москве. Окончил Московское музыкальное училище им. Октябрьской революции (ныне Институт им. Шнитке), начав петь в вокальном ансамбле дирижерско-хорового факультета.
С 1971 года работал в «Москонцерте», в 1973-1978 годах участвовал в ВИА «Верные друзья». В 1985 году создал группу «Сюрприз», в 1988 году ставшую шоу-группой «Доктор Ватсон».
Был до последних дней бессменным руководителем, солистом и организатором коллектива.