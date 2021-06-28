В Москве откроется первый в России Музей криптографии

Музей расскажет о криптографии и истории развития коммуникации между людьми от древних времен до современных мессенджеров, сообщили устроители.

В России активное развитие шифровального дела началось при Петре I. Оно имело огромное значение в мировых войнах и межгосударственных отношениях, с конца 1970-х годов эта наука вышла в частный сектор. Сегодня криптография играет важнейшую роль в технологиях. Криптографические алгоритмы и механизмы используются повсеместно: в мессенджерах и приложениях, компьютерах, в мобильной связи и платежных системах.

Криптография необходима для развития искусственного интеллекта, интернета вещей, беспилотных автомобилей — всего, что определяет образ будущего.

В музее будут представлены уникальная историческая коллекция шифровальной техники, средства передачи информации, архивные документы, редкие книги и фотографии, интерактивные и кинетические инсталляции, игры и мультимедиа-контент, что даст возможность погрузиться в контекст с помощью самых современных технологий.

Посетители смогут разгадать криптографические загадки, обнаружить взаимосвязь криптографии и важных исторических событий, заглянуть в будущее. По словам генерального директора научно-производственной компании «Криптонит» (входит в «ИКС Холдинг»), основавшей музей, Вартана Хачатурова, миссия будущего музея — вернуть моду на науку и объяснить, что информационная безопасность сейчас касается всех и каждого. Музей криптографии — уникальный для России частный просветительский проект. Мы особенно рады, что музей откроется в 2021 году, который объявлен годом науки и технологий», — подчеркнул Хачатуров.

Фото предоставлено организаторами.