Гран-при «Докера» получил фильм «Ее мамы» режиссеров Азии Дер и Сари Харагоникс

Об этом сообщили устроители фестиваля.

VII Международный кинофестиваль «Докер», демонстрирующий самые заметные и актуальные образцы документального кинематографа с разных уголков света, завершился 18 июня в московском киноцентре «Октябрь».

Жюри фестиваля во главе с председателем, австрийским режиссером и продюсером Николаусом Гейрхальтером, вручило Гран-при картине «Ее мамы» режиссеров Азии Дер и Сари Харагоникс из Венгрии. В центре сюжета — бывшая энвайронменталистка Вираг, которая решает уйти из политики, потеряв веру в демократический парламент. Она удочеряет румынскую девочку и посвящает себя семье, но дальнейшие события вынуждают ее задуматься о бегстве из родной страны.

В конкурсе короткого метра лучшим стал фильм «Бегство» режиссера Никиты Попкова (Россия). Главный герой этой картины — городской мальчишка, который вместе с семьей уезжает в деревню, чтобы переждать пандемию.

Лучшим фильмом программы об it-технологиях LET iT DOK!, организованной вместе с группой компаний ЛАНИТ, стала чешская картина «Пойманные в сети» режиссеров Вита Клусака и Барборы Халуповой. «Пойманные в сети» — это экспериментальный документальный фильм, в котором три актрисы на собственном примере обучают детей и подростков безопасности в интернете, чтобы не стать жертвой сексуальных преступлений и шантажа в виртуальном пространстве.

Закрылся фестиваль картиной режиссера Клэр Льюинс из Великобритании «Прекрасное: Истории с космической станции». Картина повествует о международной космической станции, которая является выдающимся достижением технологий, международного сотрудничества, научных исследований и человеческой храбрости. Фильм выйдет на онлайн-платформах 30 сентября.

Фото предоставлено организаторами фестиваля.