В Москве начались съемки сериала «Русская жена» с Кариной Андоленко и Юрием Чурсиным

Об этом сообщили в пресс-службе телеканала «Россия».

Главные роли в сериале режиссера Сергея Пикалова сыграют Карина Андоленко, Юрий Чурсин и известный сербский актер Иван Босильчич.

События картины разворачиваются в конце 2015 года, в разгар гражданской войны в Сирии. Русская девушка Алина (Карина Андоленко) живет в Дамаске и вместе с мужем, сирийцем Камилем (Иван Босильчич), воспитывает сына Рустума и дочь Таню.

Эхо войны докатилось и до столицы: в Дамаске постоянно происходят теракты, людей похищают ради выкупа. Однажды Камиль и Рустум бесследно исчезают. Разыскивая их, Алина обращается за помощью к российскому репортеру Евгению (Юрий Чурсин). Чтобы спасти мужа и сына из смертельной ловушки, Алине придется отправиться в лагерь сирийских боевиков.

Съемки нового фильма «Русская жена» пройдут в Москве, Крыму и Дагестане.

Фото: телеканал «Россия»