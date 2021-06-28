Актриса Театра им. Моссовета Нина Коновалова умерла в 84 года

28.06.2021
Артистка прослужила в Театре имени Моссовета более 50 лет. Дату и место прощания объявят позднее.
Нина Коновалова родилась 5 февраля 1937 года, пишет ФАН. В 1964 году окончила Театральную студию при Театре имени Моссовета, поступила в труппу театра.
Играла в спектаклях «Обручальное кольцо», «Турбаза», «Печальный детектив», «Инфанты» и других.
Снималась в таких проектах, как «Белая перчатка», «Голубые города», «Бунташный июль», «Доктор Жуков, на выезд!», «Операция на сердце», и других.
Фото: Кадр из фильм «Операция на сердце»