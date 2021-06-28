Фильм Данилы Козловского «Карамора» выйдет в феврале 2022 года

Об этом продюсер и режиссер сообщил в разговоре с ТАСС.

Картина рассказывает об альтернативной России перед революцией начала ХХ века. В центре сюжета фильма — русский анархист Карамора, чья возлюбленная гибнет в столкновении с представителями тайной организации, которая обслуживает интересы тайных правителей мира.

Герой собирается отомстить за потерянную любовь.

В картине сыграли Данила Козловский, Дарья Балабанова, Филипп Янковский, Андрей Смоляков, Никита Кукушкин и другие актеры. Созданием фильма занимается DK Entertainment при поддержке фонда развития российского кинематографа «Кинопрайм».

По завершении проекта «Карамора» Козловский планирует начать новую работу, которая выйдет на экраны в 2023 году. Там Козловский тоже участвует в съемках в качестве актера.

Кроме того, актер сейчас снимается в сериале Валерия Тодоровского «Надвое» по заказу телеканала «Россия 1» и онлайн-сервиса more.tv.

Фото: datavyhoda.ru