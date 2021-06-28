Любимовой представили идею нового образовательного проекта «Лаборатории оперы»

Об этом говорится в сообщении пресс службы Министерства культуры России.

Министр культуры РФ Ольга Любимова встретилась с российским оперным певцом и дирижером Дмитрием Корчаком. В ходе беседы стороны обсудили концепцию проекта «Лаборатория оперы», целью которого является создание условий для поддержки и профессионального развития молодых оперных певцов.

«Сегодня возвращается мода на посещение филармоний, выступлений оркестров и исполнителей. За счет новых творческих проектов, а также расширения гастрольных возможностей развивается и оперное искусство», — рассказала Любимова. Например, российские оперные певцы побеждают на главных конкурсах классического вокального искусства, исполняют ведущие партии на знаменитых мировых сценах.

В свою очередь Дмитрий Корчак отметил положительные изменения в отношении государства к классическому искусству в целом и к опере в частности. Однако, по его мнению, в информационном пространстве оперному искусству не уделяется должного внимания со стороны общества.

Предлагаемый проект «Лаборатория оперы» будет способствовать решению имеющихся вопросов в области выявления и продвижения молодых деятелей оперного искусства со всей страны, полагает Корчак. В рамках программы по освоению исполнительского мастерства планируется организовать учебно-творческий процесс с участием оперных певцов и дирижеров, оперных режиссеров, художников по костюмам и сценографов, постановочной службы, молодежных оркестров и хоровых коллективов и др. Для этого, безусловно, нужна подходящая инфраструктура и площадка.

Фото: Минкультуры РФ