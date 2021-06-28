Основатель и худрук Московского драмтеатра «Сопричастность» Игорь Сиренко умер в 80 лет

Об этом сообщается на сайте театра.

Игорь Михайлович Сиренко скончался 25 июня 2021 года, говорится на сайте.

Сиренко родился в Мариуполе 8 декабря 1940 года. Окончил Московское цирковое училище по специальности «клоун у ковра», затем Театральное училище им. Б.В. Щукина.

Работал в Театре им. В. Маяковского 16 лет, сыграв в нем более 30 ролей. С 1979 по 1983 год занимал пост директора Театра им. А.С. Пушкина, затем работал режиссером в Театре им. Н.В. Гоголя, был избран коллективом на должность директора.

В 1990 году основал Московский драматический театр «Сопричастность».

«Каждая из его работ, имея основной стержень — решение не только глобальных, но и личностных для каждого проблем, — была отмечена любовью к Человеку, ко всем, с кем режиссеру приходилось работать, к тем, кто ежевечерне заполняет зрительный зал созданного им театра «Сопричастность», — говорится в сообщении на сайте.