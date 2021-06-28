Мультфильм «Лука» возглавил российский прокат, собрав 85,6 млн рублей за уик-энд

Об этом говорят предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 24 по 27 июня.

Картина режиссера Энрико Касароса вышла в отечественный прокат 17 июня. По сюжету, мальчик Лука приезжает отдыхать в город на берегу лагуны, в которой живет огромный морской монстр.

На втором месте по кассовым сборам оказался комедийный боевик «Телохранитель жены киллера». За четыре дня он собрал 57,8 млн рублей. Картину снял режиссер Патрик Хьюз, в главных ролях сыграли Райан Рейнольдс, Антонио Бандерас, Морган Фриман и другие.

В тройке лидеров также американская криминальная комедия «Круэлла», собравшая за выходные 46,7 млн рублей. Главную роль в фильме сыграла Эмма Стоун.