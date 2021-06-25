В США снимают приквел к фэнтези-сериалу «Сверхъестественное»

Над проектом работает американский телеканал The CW Television Network, сообщил портал Deadline.

Приквел получил название «Винчестеры». Исполнительными продюсерами нового проекта выступят исполнитель одной из главных ролей в предыдущем сериале Дженсен Эклс и его супруга Дэннил Эклс. Сценаристом «Винчестеров» стал Робби Томпсон, работавший и над оригинальным проектом.

В центре сюжета приквела история родителей главных героев «Сверхъестественного» — Сэма и Дина. Повествование в «Винчестерах» будет идти от лица Дина.

«Сверхъестественное» — история двух братьев, сражающихся с нечистой силой. Последний, 15-й сезон проекта вышел на телеканале The CW Television Network в 2020 году.

Фото: кадр из сериала «Сверхъестественное»