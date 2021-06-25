В Пскове нашли древнерусскую глиняную флягу XIV века

25.06.2021

Об этом сообщается на странице Археологического центра Псковской области в Instagram-аккаунте.

Археологи обнаружили почти целый керамический сосуд в самом начале раскопок на улице Леона Поземского. Обычно находят многочисленные осколки разбившихся сосудов, а тут удалось встретить сосуд, у которого отбито лишь одно ушко и кусочек горлышка, отметили эксперты.

Носик сосуда пострадал от пожара и немного «поплыл», отмечают эксперты, однако это не уменьшило ценность находки.

Ранее на раскопках улицы археологи обнаружили револьвер Iver Johnson 32. Также было найдено сетевое рыболовное грузило из слоя XVII века.

 

Фото: Археологический центр Псковской области 