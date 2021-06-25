В Пскове нашли древнерусскую глиняную флягу XIV века

Об этом сообщается на странице Археологического центра Псковской области в Instagram-аккаунте.

Археологи обнаружили почти целый керамический сосуд в самом начале раскопок на улице Леона Поземского. Обычно находят многочисленные осколки разбившихся сосудов, а тут удалось встретить сосуд, у которого отбито лишь одно ушко и кусочек горлышка, отметили эксперты.

Носик сосуда пострадал от пожара и немного «поплыл», отмечают эксперты, однако это не уменьшило ценность находки.

Ранее на раскопках улицы археологи обнаружили револьвер Iver Johnson 32. Также было найдено сетевое рыболовное грузило из слоя XVII века.