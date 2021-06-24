Харрисон Форд вывихнул плечо на съемках драки в пятой части «Индианы Джонса»

О травме американского актера сообщает Deadline .

Как сообщили представители студии Disney, 78-летний актер повредил плечо во время репетиции боевой сцены. Насколько серьезна полученная травма, пока не сообщается.

Режиссер Джеймс Мэнголд продолжит снимать фильм, но уже без сцен с Фордом до тех пор, пока ему не назначат лечение, отмечают в кинокомпании. «График съемок изменят по мере необходимости в ближайшие недели», — пояснили в Disney.

Несмотря на возникшие сложности, дату выхода фильма на экраны не стали переносить. Премьера состоится 29 июля 2022 года, говорится в сообщении.





Фото: кадр из х/ф «В поисках утраченного ковчега»