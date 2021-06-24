Русский музей представит пейзажи Шишкина в непривычных жанрах

Об этом говорится в сообщении пресс-службы музея.

На экспозиции будут представлены привычные живописные полотна художника и его графические работы, литографии и офорты, созданные в различных жанрах.

Шишкин — художник, произведения которого знакомы каждому из нас с детства, отметила на открытии заместитель гендиректора Русского музея по научной работе Евгения Петрова. Казалось бы, про него трудно сказать что-то новое, однако Русский музей обладает великолепным собранием его работ, отметила она.

В фондах музея имеются живописные полотна и этюды, не показывавшиеся ни в постоянной экспозиции, ни на выставках. Музей решил открыть посетителям эти произведения, сделав акцент на тех, которых зрители не знают, отметила Петрова.

На выставке будут представлены около 140 работ художника. Это пейзажи в разной манере, в том числе написанные в Швейцарии, на острове Валаам, в окрестностях Дюссельдорфа и в деревнях России. Это рисунки «Болото», «У ручья», «Заросший пруд», написанные в технике угля и мела на картоне, а также карандашные работы, наброски и другие произведения, посвященные природе.

Фото: Иван Шишкин. «Сосновый бор». 1895 год