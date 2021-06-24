Филипп Киркоров признан угрозой национальной безопасности Украины

24.06.2021

Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины.

Российский певец Филипп Киркоров включен в перечень лиц, которые представляют собой угрозу для национальной безопасности страны, говорится в сообщении. Причины, по которым исполнитель включен в черный список, не называются.

По собственному утверждению Киркорова, ранее он делил с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским «одну сцену и телеэфиры» и был с ним «не разлей вода». При этом звание народного артиста Украины исполнитель получил из рук президента Виктора Ющенко.

В 2008 году Киркоров на «Евровидении» представил украинскую певицу Ани Лорак, занявшую второе место.

 

Фото: кадр из видеоклипа «Цвет настроения синий»