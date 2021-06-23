ВООПИиК подвел итоги юбилейного съезда

Об этом говорится в письме главы организации в адрес министра культуры РФ Ольги Любимовой.

В своем обращении председатель ВООПИиК А.Г. Демидов поблагодарил Ольгу Любимову за поддержку XII съезда общества, который прошел 8 июня в Российском фонде культуры. Мероприятие было приурочено к 55-летнему юбилею общества.

По словам Демидова, все делегаты отметили высокий уровень проведения съезда, ставший возможным благодаря финансовой помощи министерства.

Кроме того, организаторы съезда попросили отметить большой вклад в организацию мероприятия, который внесли первый замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин, глава Департамента государственной охраны культурного наследия Роман Рыбало и другие руководители ведомства.

Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры — добровольная самоуправляемая общественная организация, уже более 50 лет ведущая на большей части территории России деятельность по охране, сбережению, популяризации и использованию историко-культурного наследия нашей страны. Усилиями Общества были сохранены тысячи материальных и духовных шедевров, среди которых отдельные архитектурные памятники, усадебные комплексы и духовные святыни.

Фото: Крутицкий терем. Сайт ВООПИиК