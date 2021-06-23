Актер Егор Бероев сравнил ограничения из-за коронавируса с Холокостом

23.06.2021
В своем выступлении Бероев сравнил обязательную вакцинацию и вводимые ограничительные меры с уничтожением евреев в нацистской Германии. Бероев заявил, что не делал прививку от COVID-19, и призвал предотвратить разделение общества на «привитых» и «непривитых».
«Человек неотделим от его достоинства и свободы выбора, даже если этот выбор вам не нравится и вы желаете ему исключительно добра», — заявил актер.
Бероев добавил, что наши предки уже заплатили однажды своей кровью за то, чтобы в обществе не существовало дискриминации и угнетения. В защиту своего взгляда Бероев сослался на Нюрнбергский кодекс.
Фото: кадр из х/ф «Турецкий гамбит»