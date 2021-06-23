В Москве начались съемки остросюжетного детектива «Баренцево море»

Фильм создает компания Star Media по заказу телеканала «Россия», сообщили в пресс-службе вещателя.

Новый многосерийный фильм станет продолжением сериала «Черное море», премьера которого прошла в телеэфире 27 апреля 2020 года. Главные роли в новом сезоне исполнят Павел Трубинер и Екатерина Вилкова. Съемки пройдут в Москве, Мурманске и Касимове (Рязанская область).

Сериал «Баренцево море» расскажет о событиях 1944 года. По сведениям, полученным от завербованного немецкого агента, становится известно о планируемом диверсионном акте в одном из арктических портов, через который Советский Союз получает жизненно необходимую помощь от союзников в рамках ленд-лиза. Елена Солей (Екатерина Вилкова) и Сергей Сабуров (Павел Трубинер) попытаются сорвать вражескую операцию и спасти порт от грозящей катастрофы.

Режиссером фильма станет Олег Фомин. «Вся история моей семьи тесно связана с Великой Отечественной войной. Моя бабушка прошла два концлагеря, подвергалась пыткам гестапо, но не сдалась. Мне интересно понять, что же тогда ею двигало, как наши люди выдержали все эти ужасы. Я думаю, что для каждого русского человека эта тема является сакральной. В новом сезоне главных героев ждет множество трудностей: они попадут в экстремальные ситуации, а их личные отношения не раз пройдут проверку на прочность», — рассказал режиссер о фильме.

Фото: телеканал «Россия»