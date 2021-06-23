Безруков объяснил отличие Остапа Бендера от современных мошенников



Об этом артист рассказал в интервью изданию T eleprogramma, комментируя работу над картиной «Бендер: Начало».

По словам Сергея Безрукова, сыгравшего в комедии «Бендер: Начало» одну из главных ролей, Остап Бендер — хотя и жулик, но очаровательный романтик, не лишенный человечности.

«Сейчас воруют по-другому. Воруют из бюджета. И совсем другие суммы. То, чего во времена Остапа Бендера не было. Если уж были какие-то аферы, так они были гораздо безобиднее того, что происходит сейчас. Особенно когда это связано с различными откатами. И потом, Остап никогда не был прожженным негодяем», — подчеркнул актер.

Безруков напомнил, что в «Золотом теленке» Бендер на последние деньги покупает букет цветов Зосе. Кроме того, он пытается помочь Шуре Балаганову, спрашивая у него: «Сколько вам нужно денег для счастья?»

В Остапе Бендере есть человечность, которая отсутствует в нынешних аферистах, убежден Безруков. «Сейчас деньги выбили из сознания практически все человеческое», — подчеркнул артист.

Фото: «Централ Партнершип»