Key Buyers Event поможет увидеть российские фирмы более чем в 20 странах мира

Об этом рассказала вице-мэр Москвы Наталья Сергунина в разговоре с ТАСС.

В Москве подведены итоги международного онлайн рынка аудиовизуального контента Key Buyers Event, который проводился на специальной цифровой платформе с 8 по 13 июня. В этом году форум собрал 1,6 тыс. участников из самых разных стран мира, объединив и таких крупнейших игроков рынка, как Apple, BBC Studios и Netflix.com.

Форум был организован компанией «Роскино» при поддержке Минкультуры РФ и Правительством Москвы. В нем участвовали почти 80 компаний из Москвы, который представили потенциальным партнерам 339 проектов, в том числе документальные художественные фильмы, анимацию и сериалы.

На форуме были заключены соглашения, благодаря которым российскую продукцию увидит более чем 20 странах мира, в том числе в сша, Испании, Франции, Канаде, Швеции и других, отметила Сергунина.